2019-01-14T16:49:38+03:00
Общество

В Воронеже все официальные купели соответствуют требованиям

А вот неофициальные будет контролировать мобильная группа
Татьяна МИСТЮКОВА
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Официальных купелей в Воронеже 10.Официальных купелей в Воронеже 10.Фото: из архива «КП»
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По словам руководителя «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Воронеж» Сергея Хомука, все официальные места для крещенских купаний соответствуют требованиям МЧС. Напомним, в этом году на территории Воронежа их будет 10.

- Кроме того, уточнены места стихийного, неорганизованного купания. Таких мест у нас сегодня 10. В управах они все известны. Поэтому будет создана мобильная группа, в которую войдут представители районных администраций, МЧС Воронежа, будем просить коллег с МВД в этом помочь, чтобы не допустить там купание.

Также Сергей Хомук рассказал, что на купелях организуют пункты обогрева для мужчин и женщин, горячий чай, освещение, места для стоянки автомобилей.

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