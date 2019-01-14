Здравствуй, Новый Год: во время празднования воронежец откусил нос своему брату

СЕГОДНЯ 16:37 2019-01-14T16:57:04+03:00

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В новогоднюю ночь воронежец откусил своему брату нос. Произошло это в квартире на улице Луганской во время семейного празднования, на котором переборщили с алкоголем. Родственники сцепились, и в ходе драки один из них, 30-летний мужчина, использовал "запрещенный прием" против своего 28-летнего брата. Пострадавшему вызвали скорую.

Пока воронежца везли в больницу, в тканях начались необратимые процессы, так что по прибытии кончик носа уже невозможно было пришить. Как сообщают в пресс-службе регионального управления полиции, угловное дело пока не возбуждали. Решение о его возбуждении будут принимать после экспертизы, которая установит степень вреда здоровью.