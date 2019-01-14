2019-01-14T16:09:22+03:00
Происшествия

Воронежский мальчик, отравившийся угарным газом, находится в состоянии средней тяжести

Он все еще в больнице
Юлия ТЕРНОВА
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В воскресенье, 13 января, врачи скорой помощи диагностировали у пятилетнего ребенка признаки отравления угарным газом. ЧП произошло в доме на улице 20-летия ВЛКСМ. Мальчика удалось спасти. Вот что сообщают по этому поводу в областном Департаменте здравоохранения:

- Ребенок поступил в больницу 13 января с диагнозом отравление угарным газом. При поступлении мальчик был в тяжелом состоянии. Пациенту оказали необходимую помощь. В настоящий момент врачи оценивают состояние мальчика как средней тяжести.

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