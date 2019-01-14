В первом матче Нового года воронежский «Факел» был разгромлен «Тамбовом»

СЕГОДНЯ 16:05 2019-01-14T16:16:37+03:00

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Первый матч после новогоднего отпуска «Факел» провел в соседнем Тамбове. Игра в манеже сильно отличается от матчей на натуральном поле. То ли это сыграло свою роль, то ли разность в уровне исполнительского мастерства, но по существу первая же атака «Тамбова» поставила в тупик оборону «Факела». Размашистую комбинацию Хасан Мамтов завершил ударом уже в пустые ворота.

Ну а во втором тайме защитники «Факела» подарили дубль ивуарийскому легионеру «Тамбова» Сенину Себаи. Сначала темнокожий форвард реализовал пенальти на 54 минуте. А на 84-й после глупейшей потери мяча футболистом «Факела» у своих ворот Себаи получил передачу и точно ударил в уголок ворот – 0:3.

Напомним, «Факел» закончил первую часть сезона на 14 месте, а «Тамбов» - на первом. Так что результат неожиданным не назовешь. Еще одно подтверждение, что столица футбольного Черноземья сейчас не Воронеж.

Следующий матч «Факел» проведет с командой элитного дивизиона Дании со сложным, но прикольным названием «Веннсюссель» из города Йерринга 23 января в турецком Белеке.