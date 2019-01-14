2019-01-14T16:03:37+03:00
Общество

В Крещение в Воронежской области оборудуют 180 купелей

А безопасность в праздник будет контролировать оперативный штаб
Татьяна МИСТЮКОВА
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До Крещения остались считанные дни.До Крещения остались считанные дни.Фото: из архива «КП»
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Сегодня на планерке в правительстве Воронежской области глава МЧС региона Александр Кошель рассказал, что в Крещение будут оборудованы 180 купелей (в прошлом году - 182). Смотреть за безопасностью в местах массовых купаний будут 1,3 тыс. человек, в том числе от МЧС 215 человек.

Кроме того, по словам Александра Кошеля, в Главном управлении МЧС России по Воронежской области создается оперативный штаб по контролю за проведением религиозных купаний. Информация будет поступать в него каждые два часа от ответственных лиц МЧС на купелях и единых дежурно-диспетчерских служб.

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