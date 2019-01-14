2019-01-14T16:01:27+03:00
Происшествия

Воронежский пенсионер с богатым уголовным прошлым зарубил топором собутыльника

Убийство произошло 8 января
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
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69-летнего жителя Борисоглебска, подозреваемого в убийстве знакомого, заключили под стражу. Об этом сообщают в СУ СКР по Воронежской области.

8 января в квартире на Карла Маркса нашли тело 49-летнего мужчины. Раны не оставляли сомнений, что это убийство. Подозреваемого вскоре задержали. Выяснилось, что чуть раньше он выпивал вместе с потерпевшим. Сценарий стандартный: ссора, драка... Потом пенсионер схватился за топор и ударил оппонента по голове. Несколько раз.

- Свои показания мужчина подтвердил при проведении проверки показаний на месте, - говорят в Следственном управлении. - Он ранее судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Теперь мужчине грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

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