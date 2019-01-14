Уволили Борисоглебского межрайонного прокурора, мать которого избежала суда за гибель подростка

СЕГОДНЯ 15:19 2019-01-14T15:26:41+03:00

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В региональной прокуратуре сообщили, что по приказу Генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 января уволен Борисоглебский межрайонный прокурор Алексей Митрофанов. Судя по формулировке, недоволен работой подчиненного был Николай Шишкин. Именно прокурор Воронежской области подал соответствующее представление в Москву.

Алексей Митрофанов был назначен Борисоглебским межрайонным прокурором в середине июля 2014 года. А через год, летом 2015-го в школьном лагере в селе Чигорак Борисоглебского района случилась трагедия. 13-летний подросток, отдыхавший там, купался в реке Ворона, и утонул, не доплыв 20 метров до пляжа. Физрук пытался его спасти, но безуспешно.

При чем тут Алексей Митрофанов? Дело в том, что его мать Ольга Митрофанова была директором школы № 10, которая и организовывала этот лагерь. В итоге крайним оказался учитель физкультуры. Суд посчитал, что мужчина не уследил за мальчиком, и приговорил его к 1,5 годам колонии-поселения.

Во время расследования дела о гибели ребенка его мать неоднократно посылала жалобы в прокуратуру, ездила на прием в Следственный комитет, добралась до самого главы ведомства Александра Бастрыкина. Женщина пыталась привлечь к ответственности не только учителя физкультуры, но и директора школы, а также ее заместителя. Этого сделать у нее не получилось. Из районного надзорного ведомства она получала отписки, что неудивительно, учитывая родственные связи межрайпрокурора. Любопытно также, что Ольгу Митрофанову уволили с поста директора школы, но после поданной петиции, где говорилось, что это решение несправедливо, быстро восстановили в должности.

В августе 2017 года развалилось уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Митрофанова. Генпрокуратура посчитала, что в его действиях нет состава преступления. Однако, по сведениям ряда источников, непотопляемый прокурор резко изменил статус после того, как у него охладели отношения с Николаем Шишкиным. Руководитель регионального ведомства, недавно получивший Орден Почета, не стал миндальничать с подчиненным, показав, что с ним шутки плохи.