Общественники: у вокзала "Воронеж-1" пассажиров маршруток высаживают прямо на проезжую часть
Общественники, курирующие проект "Удобный Воронеж", обратили внимание на проблему высадки пассажиров на остановке у вокзала "Воронеж-1":
- Прямо напротив припаркованных автомобилей останавливаются автобусы и высаживают пассажиров прямо на проезжую часть. Отсутствует и остановочный павильон, и соответствующая дорожная разметка, и знаки автобусной остановки, - подмечают активисты.
Высаживают пассажиров таким достаточно опасным способом водители пригородных маршруток. По мнению общественников, остановка здесь не импровизированная, а официальная, нанесенная на карту. Сейчас инициативные лица от "Удобного Воронежа" готовят материалы для обращения в администрацию города. Мы тоже обратились в мэрию. Нам ответили, что остановки общественного транспорта в указанном месте на самом деле нет; карта же может содержать и недостоверные сведения. Помеченные знаками остановочные комплексы есть в трех местах неподалку.