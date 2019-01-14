2019-01-14T15:51:05+03:00
Общество

Общественники: у вокзала "Воронеж-1" пассажиров маршруток высаживают прямо на проезжую часть

Остановка в этом месте действительно есть, но она никак не обозначена
Юлия ТЕРНОВА
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Фото из группы "Удобный Воронеж" во "ВКонтакте"Фото из группы "Удобный Воронеж" во "ВКонтакте"
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Общественники, курирующие проект "Удобный Воронеж", обратили внимание на проблему высадки пассажиров на остановке у вокзала "Воронеж-1":

- Прямо напротив припаркованных автомобилей останавливаются автобусы и высаживают пассажиров прямо на проезжую часть. Отсутствует и остановочный павильон, и соответствующая дорожная разметка, и знаки автобусной остановки, - подмечают активисты.

Высаживают пассажиров таким достаточно опасным способом водители пригородных маршруток. По мнению общественников, остановка здесь не импровизированная, а официальная, нанесенная на карту. Сейчас инициативные лица от "Удобного Воронежа" готовят материалы для обращения в администрацию города. Мы тоже обратились в мэрию. Нам ответили, что остановки общественного транспорта в указанном месте на самом деле нет; карта же может содержать и недостоверные сведения. Помеченные знаками остановочные комплексы есть в трех местах неподалку.

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