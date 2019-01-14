В Воронежской области в 2019 году планируют отремонтировать около 400 километров дорог

СЕГОДНЯ 14:30 2019-01-14T14:35:02+03:00

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После планерки в областном правительстве медиактивность проявил руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Максим Оськин. В общении с журналистами он огласил масштабные планы по ремонту дорог.

По словам чиновника, с 2019 года власти собираются организовать и профинансировать ремонт около 400 километров дорог. На эти цели выделят 2,8 миллиарда рублей. Причем федеральные транши составят 1,3 млрд., больше половины денег планируют взять из областной казны. Впрочем, не исключено, что «федералы» еще подкинут некоторую сумму – впрочем, не очень большую. С подрядчиками будут заключать двухгодичные контракты – чтобы лучше отследить качество ремонта.

Максим Оськин также заявил о том, что в 2019 году построят около десятка дорог к предприятиям, занимающимся переработкой сельхозпродукции, а также к деревням и хуторам, где живет меньше сотни людей – там, где сейчас нет асфальта.

Ранее в областном правительстве заявляли, что наш регион стал участником нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В его рамках с 2019 до 2024 года в ремонт воронежских дорог вложат 19 млрд рублей - 13 млрд из областного бюджета и 6 млрд. - из федерального.