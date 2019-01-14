Водители Воронежской области могут пожаловаться на уборку дорог

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-14T14:25:45+03:00

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Глава департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Максим Оськин рассказал о работе службы 8800. Позвонив по этому короткому номеру, можно получить справочную информацию о состоянии дорог или пожаловаться на то, что конкретный участок не убран.

Максим Оськин признался, что не до конца доволен уборкой дорог в регионе. В частности, его беспокоит состояние тротуаров. Машины не всегда могут разбрызгать туда песко-соляную смесь. Максим Оськин добавил: "На первостепенных дорогах мы выдерживаем нормативы, а на второстепенных - заминка".