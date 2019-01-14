2019-01-14T14:11:57+03:00
Общество

Прокуратура возбудила административные дела на «РВК-Воронеж» за декабрьские аварии

Из-за повреждения трубы 11 декабря не было воды в Коминтерновском, Центральном, Ленинском и Советском районах
Юрий КОЗЛОВ
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Место прорыва магистрального трубопровода.Место прорыва магистрального трубопровода.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
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В прокуратуре Воронежа огласили результаты проверки ООО «РВК-Воронеж», проведенной после масштабной аварии 11 декабря 2018 года. Напомним, тогда из-за ЧП на магистральном водопроводе долго не было воды в Коминтерновском районе и на отдельных улиц в Центральном, Ленинском и Советском районах.

Сотрудники прокуратуры обнаружили нарушения нормативов и правил предоставления услуги по холодному водоснабжению. Возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» в отношении компании в целом и конкретно директора по производству ООО «РВК-Воронеж».

Из-за того, что в РВК-Воронеж» не провели внутренней проверки жалоб горожан, прокуратура города внесла представление об устранении нарушений закона генеральному директору предприятия Олегу Николаенко.

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