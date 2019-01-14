2019-01-14T14:01:55+03:00
Общество

В новогодние праздники в Воронеже на площади Ленина не работал турникет

Об этом рассказл главный полицейский региона
Татьяна МИСТЮКОВАВиктор ПАВЛОВ
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В Новый год на площадь мог попасть кто угодноВ Новый год на площадь мог попасть кто угодноФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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С 22 декабря по 8 января в охране порядка на массовых мероприятиях было задействовано 2532 полицейских. На 250 рождественских службах (которые, кстати, посетили 56 тысяч человек) следили за безопасностью 745 полицейских, сотрудников ЧОП и органов госбезопасности. Об этом рассказал Михаил Бородин, глава ГУ МВД по Воронежской области.

- Грубых нарушений и ЧП не было, - отчитался Михаил Бородин. - В тоже время не во всех районах области на мероприятиях были установлены турникеты, не всегда применялись металлодетекторы. Кроме того, на площади Ленина на турникете со стороны облправительства не были настроены металлодетекторы. Досмотра не было.

Губернатор поручил разобраться с подрядчиком, который поставил детектор, и взыскать с него за это деньги.

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