2019-01-14T12:55:53+03:00
Общество

В Воронежской области гаишники спасли замерзающего водителя

Мужчина залил мало бензина, и у него заглох двигатель
Юрий КОЗЛОВ
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Гаишники даже помогли водителю залить бензин.Гаишники даже помогли водителю залить бензин.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В воскресенье, 13 января, в 17.15 инспекторы ГИБДД, проезжавшие 756 километр трассы «Дон», увидели «шестерку», стоявшую на обочине. Патрульные поинтересовались у водителя, почему он остановился в этом безлюдном месте. 31-летний житель столицы Карачаево-Черкессии Черкесска рассказал, что возвращался домой из Питера, но не рассчитал расстояние до АЗС. Бензин кончился, и двигатель заглох. Мужчина надеялся, что кто-нибудь из проезжающих поможет, но пока его машиной не заинтересовались полицейские, никто не остановился.

Инспекторы предложили водителю согреться в своей машине и отвезли его на автозаправочную станцию. Там мужчина купил бензин. Гаишники довезли водителя до его авто, помогли залить топливо в бак и запустить двигатель. Мужчина поблагодарил спасителей и поехал дальше.

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