2019-01-14T12:51:18+03:00
Общество

В Воронеже пятилетний ребенок оказался в больнице из-за отравления угарным газом

ЧП произошло на улице 20-летия ВЛКСМ
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронеже пятилетний ребенок отравился угарным газом. К счастью, он остался жив. ЧП произошло в одном из жилых домов на улице 20-летия ВЛКСМ. Об этом сообщает городская служба спасения.

Мальчику вовремя вызвали скорую помощь, сейчас он в больнице. Врач, прибывший на вызов, после появления подозрения об отравлении угарным газом, вызвал в квартиру экстренные службы для установления причины скопления CO в помещении. Проверку должна провести газовая служба. Пока причины отравления ребенка не известны.

Напоминаем, что угарный газ - тихий убийца, он не имеет цвета и запаха. Распознать начинающеесся отравление можно только по первым симптомам - головной боли и слабости.

- Попадая в кровь, он соединяется с гемоглобином и делает его неспособным разносить кислород. Человек погибает от удушья. Так, после двух часов пребывания в помещении, в воздухе которого содержится только 0,1% угарного газа, человек теряет сознание и может довольно быстро умереть. При вдвое большем содержании, время смертельного отравления сокращается вдвое. Первыми дозу отравления получают, как правило, домашние животные и маленькие дети, - сообщают в пресс-службе ГО и ЧС.

CO - продукт неполного сгорания. Он может накапливаться, когда работают бытовые приборы - газовая плита или колонка, а все окна при этом наглухо закрыты.

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