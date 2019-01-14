Воронежцам показали, как может выглядеть «Дом анимации»
Региональное отделение Союза архитекторов опубликовало работы участников конкурса на лучшее архитектурное решение общественного здания «Дом анимации Воронежской области». Творческие коллективы из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края разработали 23 проекта того, как может выглядеть база анимационной студии Wizart Animation.
Победителя объявят уже 15 января. Он получит 300 тысяч рублей и возможность работать над проектной документацией Дома анимации.
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Напомним, здание планируют построить напротив Центрального рынка – по адресу: улица Куколкина, 3. В нем предполагают разместить школу аниматоров, общежитие для сотрудников студии и даже музей.
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Проекты получились необычными, хотя можно в них найти и похожие черты: объемное остекление, «воздушность» пространств и переплетения разных форм. Конечно, каждый архитектор пытался выделиться. Так, одна из компаний предложила на фасаде здания расположить птицу – Ворону с улицы Куколкина – быть может, она станет новым главным героем какого-либо мультфильма?
Кстати с проектами можно ознакомиться подробнее на выставке, которая проходит в Доме архитектора с 10 по 20 января. Вход свободный, выставка открыта с 10 до 15 часов с понедельника по пятницу. Также со всеми работами можно ознакомиться на сайте местного Союза архитекторов.
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