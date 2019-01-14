Воронежцам показали, как может выглядеть «Дом анимации»

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-14T12:38:05+03:00

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Региональное отделение Союза архитекторов опубликовало работы участников конкурса на лучшее архитектурное решение общественного здания «Дом анимации Воронежской области». Творческие коллективы из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края разработали 23 проекта того, как может выглядеть база анимационной студии Wizart Animation.

Победителя объявят уже 15 января. Он получит 300 тысяч рублей и возможность работать над проектной документацией Дома анимации.

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Напомним, здание планируют построить напротив Центрального рынка – по адресу: улица Куколкина, 3. В нем предполагают разместить школу аниматоров, общежитие для сотрудников студии и даже музей.

uar-vrn.ru

Проекты получились необычными, хотя можно в них найти и похожие черты: объемное остекление, «воздушность» пространств и переплетения разных форм. Конечно, каждый архитектор пытался выделиться. Так, одна из компаний предложила на фасаде здания расположить птицу – Ворону с улицы Куколкина – быть может, она станет новым главным героем какого-либо мультфильма?

Кстати с проектами можно ознакомиться подробнее на выставке, которая проходит в Доме архитектора с 10 по 20 января. Вход свободный, выставка открыта с 10 до 15 часов с понедельника по пятницу. Также со всеми работами можно ознакомиться на сайте местного Союза архитекторов.