2019-01-14T12:38:05+03:00
Общество

Воронежцам показали, как может выглядеть «Дом анимации»

На конкурс отправили 23 работы архитекторы из четырех регионов
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
uar-vrn.ruuar-vrn.ru
Изменить размер текста:

Региональное отделение Союза архитекторов опубликовало работы участников конкурса на лучшее архитектурное решение общественного здания «Дом анимации Воронежской области». Творческие коллективы из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края разработали 23 проекта того, как может выглядеть база анимационной студии Wizart Animation.

Победителя объявят уже 15 января. Он получит 300 тысяч рублей и возможность работать над проектной документацией Дома анимации.

uar-vrn.ru

uar-vrn.ru

Напомним, здание планируют построить напротив Центрального рынка – по адресу: улица Куколкина, 3. В нем предполагают разместить школу аниматоров, общежитие для сотрудников студии и даже музей.

uar-vrn.ru

uar-vrn.ru

Проекты получились необычными, хотя можно в них найти и похожие черты: объемное остекление, «воздушность» пространств и переплетения разных форм. Конечно, каждый архитектор пытался выделиться. Так, одна из компаний предложила на фасаде здания расположить птицу – Ворону с улицы Куколкина – быть может, она станет новым главным героем какого-либо мультфильма?

Кстати с проектами можно ознакомиться подробнее на выставке, которая проходит в Доме архитектора с 10 по 20 января. Вход свободный, выставка открыта с 10 до 15 часов с понедельника по пятницу. Также со всеми работами можно ознакомиться на сайте местного Союза архитекторов.

uar-vrn.ru

uar-vrn.ru

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области в 2019 году планируют отремонтировать около 400 километров дорог
Водители Воронежской области могут пожаловаться на уборку дорог
Прокуратура возбудила административные дела на «РВК-Воронеж» за декабрьские аварии
В новогодние праздники в Воронеже на площади Ленина не работал турникет
В Воронежской области гаишники спасли замерзающего водителя
В Воронеже пятилетний ребенок оказался в больнице из-за отравления угарным газом
С улиц Воронежа вывезли 7 тысяч кубометров снега
Следователи завели уголовное дело после того, как рабочий потерял ногу во время уборки свеклы
В круглосуточный воронежский магазин ворвался мужчина с ножом
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
Воронежцы будут летать в Крым с "Северным ветром"
Автомобили на рынке Воронежа стали старше и дороже
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5млрд рублей по итогам 2018 года
Девушка упала с 17 этажа воронежской новостройки
Крещенских морозов не ждите: неделя в Воронеже будет теплой и мокрой
Воронежские бизнесмены купили билеты в театры за миллионы рублей
Воронежцам покажут "духовный импрессионизм"
«Уральские пельмени» выступят в Воронеже с предъюбилейным туром
В шоу "Лучше всех" показали пятилетнего парикмахера-стилиста из Воронежа
Воронежцев предупредили об автомобильных ворах
Воронежцев попросили помочь собрать крупы для кризисных семей
Воронежские волейболистки будут играть в финале первенства России
В Воронежской области желтый уровень опасности из-за надвигающейся метели
К старому Новому Году воронежцы вылепили скульптурную композицию с Дедом Морозом, оленями и колядующими
СМИ: в Воронеже мужчина погиб при падении на козырек здания
Воронежская актриса Татьяна Бабенкова появилась на обложке "Максим"
В новогоднюю ночь под Воронежем у мужчины в гостях отняли новую куртку и выгнали его на мороз