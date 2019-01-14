2019-01-14T12:38:38+03:00
Общество

С улиц Воронежа вывезли 7 тысяч кубометров снега

На улицах работали от 131 до 175 единиц техники
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Основное внимание направили на вывоз снегаОсновное внимание направили на вывоз снегаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Более семи тысяч кубометров снега вывезли с улиц Воронежа на выходных. Об этом сообщают в городской администрации. В субботу и воскресенье на улицах работали от 131 до 158 единиц техники в дневное время и от 145 до 175 - в ночное.

- Основное внимание было уделено формированию снежных валов и вывозу снега, - комментируют в мэрии.

Ранее стало известно, что в Воронеже на новую коммунальную технику собираются потратить почти 117 миллионов рублей. На сайте госзакупок разместили информацию о проведении пяти торгов. Организации, которые признают победителями, продадут мэрии изрядное количество коммунальной техники.

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