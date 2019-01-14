2019-01-14T11:51:08+03:00
Происшествия

Следователи завели уголовное дело после того, как рабочий потерял ногу во время уборки свеклы

ЧП случилось в октябре прошлого года
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Страшный случай произошел в октябре прошлого года в Эртильском районе. Организация занималась уборкой свеклы в поле. 30-летний рабочий шел за сельхозмашиной и вилами собирал то, что не попало в комбайн. В какой-то момент его левую ногу затянуло под вращающийся вал... Мужчину доставили в больницу.

В СУ СКР по Воронежской области сообщили о том, что по факту ЧП завели уголовное дело. Ответственный за безопасность может быть признан виновным по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

- Следователи изъяли документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, опросили руководство и сотрудники организации. Расследование уголовного дела продолжается, - говорят в СУ СКР по Воронежской области.

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