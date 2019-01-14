В круглосуточный воронежский магазин ворвался мужчина с ножом

СЕГОДНЯ 11:43 2019-01-14T11:43:54+03:00

Он потребовал выдать всю выручку из кассы

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Примерно в 5 часов утра продавец круглосуточного магазина на Баррикадной мирно разгадывала кроссворды в ожидании редких клиентов. Неожиданно в торговый зал ворвался неизвестный в маске и перчатках. Продавец сразу поняла, что это не новогодний маскарад: у мужчины был нож. Нападавший взял всю выручку из кассы - 10 тысяч рублей.

- После опроса потерпевшей и изучения записей с камер видеонаблюдения была установлена личность подозреваемого, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Спустя несколько часов 32-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, был задержан.

Мужчину будут судить за разбой. Ему грозит до десяти лет заключения.