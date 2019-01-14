Воронежцы будут летать в Крым с "Северным ветром"

СЕГОДНЯ 11:00 2019-01-14T11:35:09+03:00

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Авиакомпания Nordwind Airlines заявила о намерении возобновить вылеты из нашего города в Симферополь с 30 мая. Об этом сообщили на официальной странице в соцсети воронежской воздушной гавани.

Информации о ценах на билеты пока нет. Однако известно, что регулярные рейсы планируются по четвергам. Время вылета из Воронежа в Симферополь – 15.15, обратный рейс будет совершаться в 11.20.

Ранее стало известно, что Воронеж и Калининград свяжут прямые рейсы. Авиасообщение откроется со 2 февраля. Рейсы будет совершать компания "РусЛайн".