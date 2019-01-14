2019-01-14T10:37:47+03:00
Авто

Автомобили на рынке Воронежа стали старше и дороже

Самой популярной машиной назвали "Форд-Фокус"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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"Фокус" можно считать нетленной классикой рынка автомобилей с пробегом"Фокус" можно считать нетленной классикой рынка автомобилей с пробегомФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Самым популярным подержанным автомобилем Воронежа по спросу признали "Форд Фокус". Об этом сообщают аналитики "Авто.ру". По данным портала, самый распространенный тип кузова в нашем городе - седан, на втором месте - кроссовер, на третьем - хэтчбек.

Средняя стоимость продаваемого автомобиля - 493 тысячи рублей. Увы, это на 6,3% больше, чем в 2017 году, и на 13,2% меньше общероссийского показателя. То есть подержанные автомобили в нашем городе еще и недооценены! При этом средний возраст продаваемой машины увеличился на пять месяцев и составил 11 лет. Иными словами, теперь воронежцы платят больше и получают машины старше.

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