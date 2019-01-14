Девушка упала с 17 этажа воронежской новостройки

СЕГОДНЯ 09:19 2019-01-14T09:21:46+03:00

Она рухнула между двумя припаркованными автомобилями

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Вечером субботы, 12 января, в Коминтерновском районе обнаружили тело 28-летней девушки. По данным силовиков, она упала с высоты 17 этажа. ЧП произошло рядом с новостройками 72/2 и 72/4 на улице Шишкова.

Девушка рухнула между двумя припаркованными автомобилями. О причинах произошедшего пока можно только догадываться. По факту гибели девушки правоохранители проводят проверку.

Это не едиственное подобное ЧП за 12 января. На улице Юлюса Янониса погиб мужчина, выпавший из окна пятиэтажки.