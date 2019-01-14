Крещенских морозов не ждите: неделя в Воронеже будет теплой и мокрой

СЕГОДНЯ 08:04 2019-01-14T08:04:47+03:00

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По прогнозам Воронежского гидрометеоценттра, ближайшая неделя в нашем регионе внезапно будет теплой. Причем столбик термометра время от времени будет подниматься до плюсовых температур! С недавно залитыми катками можно попрощаться.

Сегодня, 14 января, ожидается -3 днем и столько же ночью. Синоптики предрекают небольшой снег. Уже завтра, 15 января, днем будет +1. Эта температура будет сопровождаться дождем со снегом. Вот уж малоприятная погодка! Впрочем, ночью резко подморозит до -5. Те автомобилисты, которые не уверены в качестве зимней резины, в этот вечер многим рискуют.

Среда и четверг пройдут при небольших минусовых температурах днем - от -3 до -4 - и при более существенных "минусах" ночью: до -8. А вот крещенских морозов синоптики в этом году не ждут. В пятницу, 18 января, будет -2 днем и столько же ночью, в субботу, 19 января днем - 0 градусов (с дождем и снегом), ночью - чуть серьезнее, -6. В воскресенье, 20 января, тоже будет 0.