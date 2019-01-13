Воронежцам покажут "духовный импрессионизм"

13 Янв. 23:22 2019-01-13T23:22:33+03:00

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24 января в музее имени Крамского откроется выставка «Свет и воздух». Проект представит работы столичной художницы Валентины Диффинэ-Кристи, ученицы Константина Юона, чей стиль искусствоведы называют «духовным импрессионизмом».

- Становление Валентины Диффинэ-Кристи как зрелого мастера происходило в годы жесткого диктата государства в искусстве, требовавшего от творческих деятелей проявлений соцреализма. В передаче цвета и света не должно было прослеживаться влияния живописи импрессионистов - они были запрещены как представители разлагающегося капиталистического запада, - сообщили в музее. - Художницу обвиняли в формализме и даже исключили из института, но со временем восстановили. Удивительно, как ей удавалось выполнять идеологические заказы, изображать заводскую и колхозную жизнь, но при этом, ни разу не изменить своему стилю. Передовики производства кисти Диффинэ-Кристи написаны в характерной и хорошо узнаваемой легкой манере.

Последний период творчества Валентины Диффинэ искусствоведы характеризуют как «белое на белом», художница писала фактически только белилами, лишь иногда немного добавляя к ним другие краски. Широкое признание творчества художницы в России началось уже после ее смерти - с 2011 года.

Выставка представит 39 живописных полотен художницы из частной московской коллекции. Посмотреть ее можно будет на третьем этаже основного здания музея до 17 февраля.