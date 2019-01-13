«Уральские пельмени» выступят в Воронеже с предъюбилейным туром

13 Янв. 22:42 2019-01-13T22:42:16+03:00

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«Уральские пельмени» снова приглашают к столу воронежских любителей белого юмора и оптимистичного отношения к жизни.

Они превратили ошибки и оговорки в самый блестящий номер программы, а самые смешные женские роли отдают актерам-мужчинам. Они придумывают новогодние программы в октябре, а в год 25-летия отправляются в «ПРЕДЪюбилейный тур».

Это значит, что все официальные, торжественные и прочие обязательные в юбилей вещи останутся для телевизионного концерта к 25-летию. А гостей и зрителей «ПРЕДЪюбилейного тура» ждет только все самое смешное и любимое, проверенное поклонниками, а также все самое новое, так сказать, с пылу с жару, ну, или только что из кастрюли.

Команда самых известных юмористов приедет на гастроли 19 января. Концерт пройдет в Event-Hall, начало в 19.00.