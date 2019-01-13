В шоу "Лучше всех" показали пятилетнего парикмахера-стилиста из Воронежа

СЕГОДНЯ 19:59 2019-01-13T20:01:00+03:00

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В шоу "Лучше всех", в которое приглашают талантливых детей со всей страны, пригласили самого маленького парикмахера-стилиста Злату Здобникову - пятилетнюю девочку из Воронежа. Программу показали вечером в воскресенье, 13 января.

- Что ж, имя - Злата, платье - серебро, а характер, наверное, золото? - спросил ведущий Максим Галкин у гостьи программы, деловито усевшейся на красном диване в своем блестящем серебристом платье.

- Да, - подтверждает Злата.

- Что ты любишь делать? - интересуется ведущий. - Маме любишь помогать?

- Нееет, это не интересно.

- А что же интересно?

- Рисовать, прически делать, - рассказывает девочка-стилист из Воронежа. По словам самой крохи, она с трех лет тренировалась плести всевозможные косы на парике. Чтобы продемонстрировать навыки Златы, в студию пригласили актрису Ирину Пегову. Перед стилистом стояла сложная задача: соорудить прическу на голове модели сначала за минуту, потом - за 45 секунд. Оба раза Злата справилась с задачей почти вдвое быстрее. В первый раз она скрутила волосы актрисы в два забавных пучка и украсила их блестящими элементами. Во второй - сделала элегантный пучок буквально за 30 секунд.

- Рука уверенная, - шутит Ирина, сидящая перед зеркалом.

Злату проводили всеобщими аплодисментами и вручили ей медаль от шоу "Лучше всех".