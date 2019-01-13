2019-01-13T18:57:03+03:00
Авто

Воронежцев предупредили об автомобильных ворах

Неизвестные орудуют на улице 9 Января
Юлия ТЕРНОВА
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В паблике "Аварии | ДТП | Воронежа" опубликовали предупреждение для автомобилистов, паркующих свои машины во дворах. В районе ЖК "Новый Бомбей", по данным воронежцев, сейчас орудуют автомобильные воры. Вот сам текст поста:

- Будьте аккуратнее. Вскрыли автомобили во дворах по улице 9 Января (район Кресты, Новый Бомбей). В ночь с 10.01 на 11.01. в районе с 00.19 по 00.46 вскрыли четыре авто, разбив стекла, собрали содержимое - видеорегистратор, антирадар, детские игрушки. Ранее случай вскрытия автомобилей был зафиксирован во дворе дома 286б по улице 9 января. В ночь с 11.01 на 12.01 - во дворе дома 262/6.

В комментариях один из пользователей заметил, что недавно и у дома № 131 вскрыли машину

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