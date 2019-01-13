Воронежцев попросили помочь собрать крупы для кризисных семей
Благотворительная организация "Общие дети" просит воронежцев собрать различные крупы для семей, находящихся в сложном материальном положении.
- Мы просим собрать нашим подопечным самое элементарное - крупы. Ведь пачка пшена или гречки для нас с вами - не самая большая трата, а для какого-то ребенка это прекрасный ужин и глубокий сытый сон, - написали волонтеры на странице "Общих детей". - Вы можете принести продукты на наш склад, расположенный по адресу ул. Героев Сибиряков д.79.
Если у вас нет времени, можно просто перевести деньги с пометкой "Крупинка". Вот необходимые реквизиты:
Карта СБЕРБАНКА Ксения Пенькова 639002139008731118
Яндекс-деньги: 410011636293317
Номер счета в PayPal: ksenya_usenko@mail.ru
Qiwi-кошелёк: +7-951-556-71-87
Номер Билайн: +7-909-210-59-18
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