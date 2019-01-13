2019-01-13T18:01:44+03:00
Общество

Воронежцев попросили помочь собрать крупы для кризисных семей

В акции "Крупинка добра" можно поучаствовать, принеся продукты на склад, или просто сделав пожертвование
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Благотворительная организация "Общие дети" просит воронежцев собрать различные крупы для семей, находящихся в сложном материальном положении.

- Мы просим собрать нашим подопечным самое элементарное - крупы. Ведь пачка пшена или гречки для нас с вами - не самая большая трата, а для какого-то ребенка это прекрасный ужин и глубокий сытый сон, - написали волонтеры на странице "Общих детей". - Вы можете принести продукты на наш склад, расположенный по адресу ул. Героев Сибиряков д.79.

Если у вас нет времени, можно просто перевести деньги с пометкой "Крупинка". Вот необходимые реквизиты:

Карта СБЕРБАНКА Ксения Пенькова 639002139008731118

Яндекс-деньги: 410011636293317

Номер счета в PayPal: ksenya_usenko@mail.ru

Qiwi-кошелёк: +7-951-556-71-87

Номер Билайн: +7-909-210-59-18

Воронежская областная благотворительная общественная организация «Общие дети»

БИК 042007681

ИНН 3662121644

р/сч. № 40703810313000059483 в Центрально-Черноземный банк Сбербанка России, г. Воронеж

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В шоу "Лучше всех" показали пятилетнего парикмахера-стилиста из Воронежа
Воронежцев предупредили об автомобильных ворах
Воронежские волейболистки будут играть в финале первенства России
В Воронежской области желтый уровень опасности из-за надвигающейся метели
К старому Новому Году воронежцы вылепили скульптурную композицию с Дедом Морозом, оленями и колядующими
СМИ: в Воронеже мужчина погиб при падении на козырек здания
Воронежская актриса Татьяна Бабенкова появилась на обложке "Максим"
В новогоднюю ночь под Воронежем у мужчины в гостях отняли новую куртку и выгнали его на мороз
Воронежцы: из-под крана идет песок вместо воды
Волонтеры напомнили о безуспешных поисках воронежской школьницы
Воронежский «Буран» победил «Горняк» (Учалы), отыгравшись с 0:2
За год волонтеры посадили 100 гектар нового леса в Воронежской области
В Воронеже на остановках вновь могут появиться табло со временем прибытия автобусов
Воронежский маслозавод выставили на торги за 2,3 млрд рублей
Большинство воронежцев уверено, что американские политики плохо влияют на положение в мире
ВГУ вошел в 20 лучших российских классических университетов по качеству приема
В Нововоронеже легковушка вылетела с дороги в кювет
Воронежцы: «На платных парковках начали чистить от снега автономера нарушителей»
20-летний воронежец, работавший «закладчиком» наркотиков, на пять лет отправился за решетку
Водитель воронежской маршрутки поставил терминал для оплаты у своих ног
В Воронеже вооруженный камнем мужчина обокрал магазин
На водителя «ВАЗа», устроившего ДТП под Воронежем, завели уголовное дело
Экономные «невозвратные» билеты начнут тестировать на поездах направления Москва - Воронеж
В Воронежской области водитель фуры насмерть сбил пешехода
Воронежцам в Старый Новый год споют золотые хиты
В Воронежской области открыли четыре животноводческих предприятия
По требованию жилинспекции воронежская УК залатала дыры в крыше многоэтажки
Сотрудники ветслужбы задержали на границе Воронежской области 18,2 кг запрещенной продукции