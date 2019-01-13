Воронежские волейболистки будут играть в финале первенства России

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-13T17:10:08+03:00

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Женская сборная Воронежской области по волейболу вышла в финал первенства России.

- Выиграв все матчи полуфинала Первенства России среди девушек 2004-2005 годов рождения, проходившего в Воронеже с 7 по 12 января 2019 года, команда Воронежской области заняла первое место на турнире и вышла в Финал Первенства России, - сообщили в группе клуба "Кристалл".

Наши землячки играли с соперницами из Краснодарского края, а также одержали победы над липецкими спортсменками, московской командой, сборной Ростовской области и Северной Осетии. Само первенство, на которое отправятся девушки, пройдет с 10 по 21 марта. В финальных соревнованиях примут участие по 16 команд юношей и девушек.