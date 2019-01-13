В Воронежской области желтый уровень опасности из-за надвигающейся метели

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-13T15:58:17+03:00

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В Воронеже и области объявили желтый уровень опасности из-за метели, которая может обрушиться на регион уже сегодня вечером, 13 января. А также из-за гололеда и сильного ветра. Об этом сообщают специалисты гидрометцентра.

Предполагается, что непогода может начаться около девяти вечера. Действовать предупреждение будет еще сутки - то есть, до вечера понедельника, 14 января. Напоминаем, что при попадании в любую нештатную ситуацию можно позвонить на экстренный номер 112.