2019-01-13T15:15:22+03:00
Общество

К старому Новому Году воронежцы вылепили скульптурную композицию с Дедом Морозом, оленями и колядующими

В санях зимнего волшебника прикорнул вылепленный из снега медведь
Юлия ТЕРНОВА
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Дед Мороз в саняхДед Мороз в саняхФото: Юлия ТЕРНОВА
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Нападавшие сугробы раскрыли в воронежцах творческий потенциал. Если побродить по городским дворам и паркам, можно обнаружить, что среди нас чрезвычайно много людей талантливых, способных вылепить своими руками настоящий шедевр. Жаль, что снежные скульптуры живут недолго.

Вот такую композицию слепили неизвестные во дворе на улице Матросова. Тут и Дедушка Мороз с окладистой бородой, сидящий в своих волшебных санях, запряженных оленями. И группа колядующих, которые поют и играют на гармошках.

Деревенские жители поют и играют на гармони Фото: Юлия ТЕРНОВА

Деревенские жители поют и играют на гармониФото: Юлия ТЕРНОВА

Рядом с дедушкой удобно устроился медведь. Или тигр? Фото: Юлия ТЕРНОВА

Рядом с дедушкой удобно устроился медведь. Или тигр?Фото: Юлия ТЕРНОВА

А вот таких сказочных зверей по заготовкам от самой природы создал неизвестный в воронежском лесу. Кто-то находчивый и обладающий развитой фантазией лишь добавлял некоторые детали, чтобы снег, нападавший на деревья, стал похож на фигуры и морды животных, выглядывающих из-за стволов, отдыхающих на них и карабкающихся куда-то вверх.

Скриншот поста в "Типичном Воронеже"

Скриншот поста в "Типичном Воронеже"

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