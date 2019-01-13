2019-01-13T13:13:48+03:00
Звезды

Воронежская актриса Татьяна Бабенкова появилась на обложке "Максим"

На всю страну девушка прославилась, снимаясь в сериале для "ТНТ"
Юлия ТЕРНОВА
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Скриншот поста в "Инстраграм"Скриншот поста в "Инстраграм"
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Актриса воронежского камерного театра Татьяна Бабенкова, прославившаяся на всю страну после получения ролей в сериалах на канале "ТНТ", стала девушкой на обложке мужского журнала "Максим". Об этом актриса сама сообщила в своем "Инстраграме", выложив туда фото глянцевой обложки. На снимке Татьяна позирует в экстравагантном декольтированном боди из черного бархата.

На телеэкране воронежскую красавицу можно увидеть в сериале "Полицейский с рублевки" и в одноименном полнометражном фильме про новогодние приключения уже знакомых зрителю персонажей.

В Камерном театре Татьяна Бабенкова играет основные роли в спектаклях "Антигона", "Дядя Ваня", "Гроза".

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