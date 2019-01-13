Воронежская актриса Татьяна Бабенкова появилась на обложке "Максим"
Актриса воронежского камерного театра Татьяна Бабенкова, прославившаяся на всю страну после получения ролей в сериалах на канале "ТНТ", стала девушкой на обложке мужского журнала "Максим". Об этом актриса сама сообщила в своем "Инстраграме", выложив туда фото глянцевой обложки. На снимке Татьяна позирует в экстравагантном декольтированном боди из черного бархата.
На телеэкране воронежскую красавицу можно увидеть в сериале "Полицейский с рублевки" и в одноименном полнометражном фильме про новогодние приключения уже знакомых зрителю персонажей.
В Камерном театре Татьяна Бабенкова играет основные роли в спектаклях "Антигона", "Дядя Ваня", "Гроза".