Воронежская актриса Татьяна Бабенкова появилась на обложке "Максим"

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-13T13:13:48+03:00

На всю страну девушка прославилась, снимаясь в сериале для "ТНТ"

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Актриса воронежского камерного театра Татьяна Бабенкова, прославившаяся на всю страну после получения ролей в сериалах на канале "ТНТ", стала девушкой на обложке мужского журнала "Максим". Об этом актриса сама сообщила в своем "Инстраграме", выложив туда фото глянцевой обложки. На снимке Татьяна позирует в экстравагантном декольтированном боди из черного бархата.

На телеэкране воронежскую красавицу можно увидеть в сериале "Полицейский с рублевки" и в одноименном полнометражном фильме про новогодние приключения уже знакомых зрителю персонажей.

В Камерном театре Татьяна Бабенкова играет основные роли в спектаклях "Антигона", "Дядя Ваня", "Гроза".