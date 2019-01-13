В новогоднюю ночь под Воронежем у мужчины в гостях отняли новую куртку и выгнали его на мороз

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-13T13:48:35+03:00

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В новогоднюю ночь 42-летний россошанец собирался встретить бой курантов у своего знакомого. Они встретились за накрытым столом еще с одним другом. Хозяину квартиры неожиданно понравилась новая и дорогая куртка гостя, и он потребовал ее себе в подарок на Новый Год. Странную просьбу мужчина выполнять не стал, вежливо отказавшись. Но в пьяную голову его приятеля взбрело выгнать "неучтивого" гостя на мороз, оставив куртку себе. К счастью, мужчине вручили какую-то старую фуфайку, и он не замерз насмерть. Закончилась эта история обращением в полицию. Поступок хозяина квартиры был расценен как уголовное преступление - грабеж. Грозит недальновидному россошанец до четырех лет лишения свободы.