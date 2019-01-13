2019-01-13T10:50:42+03:00
Недвижимость

Воронежцы: из-под крана идет песок вместо воды

О проблеме сообщили на улице Семилукской
Юлия ТЕРНОВА
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Скриншот поста из 'Типичного Воронежа", сделанный в приложении "ВКонтакте"Скриншот поста из 'Типичного Воронежа", сделанный в приложении "ВКонтакте"
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В полнейшей растерянности жильцы одного из домов по улице Семилукской обратились за советом к пользователям в сети. У людей из крана идет... густая смесь песка с водой. Пользоваться этой водой невозможно ни для технических целей, ни тем более для питья. К сожалению, автор жалобы не упомянул, сколько уже живет с семьей в таких походных условиях. "КП" будет следить за развитием ситуации. Cам пост опубликовали в сообществе "Типичный Воронеж": "На улице Семилукская из крана течет песок, причем почти вместо воды, очень много раз звонили управляющей компании, но они сделать ничего не могут, из-за песка не работает газовая колонка, машинка и т.д. Фильтр забивается, чистить приходиться каждые пять минут, уже сил нет никаких. А дома ребенок маленький".

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