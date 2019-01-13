2019-01-13T09:28:12+03:00
Происшествия

Волонтеры напомнили о бесплодных поисках воронежской школьницы

Яна Карпова пропала полтора месяца назад
Юлия ТЕРНОВА
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Фото предоставлено поисковым отрядомФото предоставлено поисковым отрядом
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Волонтеры отряда "Черноземье" вновь напомнили о поисках 16-летней Яны Карповой, которая пропала полтора месяца назад. Что произошло с девочкой, яснее не становится. Поисковики опубликовали информацию о без вести пропавшей на официальной странице отряда в соцсети, дополнив ее новой четкой фотографией Яны. Напомним, еще в начале декабря по факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело. Ее разыскивают в городе и области с 30 ноября. В этот день около часа дня Яна ушла после занятий из школы № 11, но дома так и не появилась. Родители не исключают, что дочь могла уехать в другой город.

Приметы девочки: на вид старше 16 лет, рост 179 сантиметров, плотного телосложения, темные длинные волосы (окрашенные), голубые глаза. Особая примета – родимое пятно за ухом. 30 ноября была одета в темно-синюю куртку, серые шапку и шарф, черные ботинки; с собой был сиренево-зеленый рюкзак.

Если вы располагаете какой-то информацией, позвоните по номерам 112 или 02.

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