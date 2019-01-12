Воронежский «Буран» победил «Горняк» (Учалы), отыгравшись с 0:2

СЕГОДНЯ 21:44 2019-01-12T21:44:48+03:00

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Первый период голов не принес, но за «Буран» стало тревожно – большую часть времени инициативой владели гости. И вторая 20-минутка опасения подтвердила. Два подряд удаления «заработали» Игорь Мирнов и Савва Андреев. «Горняки» воронежцев не простили – большое численное преимущество на 27 минуте реализовал Никита Сетдиков. А на 31-й Александр Протапович, казалось, и вовсе морально убил «ураганных», забросив шайбу в меньшинстве – 0:2. Рулевой «Бурана» принял решение заменить вроде бы неплохо игравшего вратаря Александра Хомутова на Георгия Кузнецова.

Однако хоккеисты «Бурана» оказались твердым орешком. Они взяли себя в руки и насели на ворота гостей. На 34 минуте Егор Орлов сократил преимущество «Горняка» до минимального – 1:2. А едва начался третий период, как Александр Шипилов счет сравнял – 2:2. Оставшуюся часть основного времени команды провели активно: обе могли выйти вперед. А в начале овертайма свою команду подвел автор первого гола Сетдиков – он получил десятиминутное удаление за удар в голову. Большинство очень быстро реализовал Игорь Мирнов, «отмазавшись» за удаление, которое во многом стало причиной того, что в этом матче счет открыл «Горняк» - 3:2.

«Буран» набрал 41 очко и поднялся на 19 место, от зоны плей-офф «ураганных» отделяет четыре очка. Следующий матч с клубом из столицы Китая Пекина «КРС Орэджи», идущим на 28 месте с 14 очками. Игра пройдет на выезде 17 января – начнется она в 14.30.

- Упорный поединок, сейчас всем очки нужны. Обе команды сражались в сегодняшней игре, жаль, что, ведя в счете 2:0, мы упустили победу. Но это хоккей, ошибок не прощает. Соперника с победой! - сказал после матча Олег Леонтьев, главный тренер «Горняка».

- Хочу всех поздравить с победой, она далась нам сегодня очень сложно. Полтора периода нас просто возили так, что мы не знали, что делать, - признал Александр Трофимов, главный тренер «Бурана». - Наверное, я считаю, недонастрой на эту команду был, потому что физическое состояние у нас нормальное. Эмоций чуть поменьше было, потому что уже четвертая игра. Благодарен ребятам за то, что вытащили, смогли и выиграли. Это очень приятно.

- Замену Хомутова как прокомментируете?

- Хотел встряхнуть команду, потому что ничего не помогало уже. Мне кажется, это чуть-чуть повлияло на игру.

- Как оцените затяжную домашнюю серию? Довольны результатом?

- Не сказать, что я на 100% доволен результатом, потому что мы отпустили две команды, которые наши конкуренты были. Хочется всегда большего. Но имеем, что имеем. Работаем, стараемся, еще раз повторюсь, плей-офф у нас уже начался.