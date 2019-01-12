За год волонтеры посадили 100 гектар нового леса в Воронежской области

СЕГОДНЯ 19:48 2019-01-12T19:52:13+03:00

В течение года добровольцы очистили от мусора 630 га лесных насаждений Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В акциях принимали участие как школьники и студенты, так и сотрудники различных предприятий

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3800 добровольцев в течение прошлого года приняли участие в экологических акциях, призванных сделать воронежские леса чище, помочь их восстановлению и успешному росту. В 16 лесничествах области 690 волонтеров под руководством лесоводов посадили 100 га нового леса. Об этом сообщили в Управление лесного хозяйства Воронежской области.

В течение года добровольцы очистили от мусора 630 га лесных насаждений, 55 га придорожных полос на территории всей области. В уборке леса приняли участие более 2 тысяч человек.

В Донском лесничестве добровольцы совместно с сотрудниками лесничества привели в порядок берега лесных озер, в Павловском и Эртильском - помогли благоустроить зоны отдыха. 240 жителей Россоши по инициативе лесников расчистили от мусора урочище «Городская сосна».

В Воронцовском лесничестве самые юные волонтеры – малыши из детского сада под руководством взрослых посадили аллею семьи. Павловские школьники совместно с лесниками посадили саженцы в городском парке.

В Савальском лесничестве почистили лесной пруд и запустили в него мальков рыб, в Бобровском лесничестве оказали помощь дровами малоимущим семьям и помогли лесоматериалом при постройке детской площадки.

В «дубовых» лесничествах области волонтеры помогли справиться с большим урожаем желудей, собрав 8,5 тонн.