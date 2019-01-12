В Воронеже на остановках вновь могут появиться табло со временем прибытия автобусов

СЕГОДНЯ 19:26 2019-01-12T19:27:03+03:00

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Воронежская компания «Вистар» попытается реализовать проект размещения на городских остановках общественного транспорта табло со временем прихода транспорта. Директор компании Геннадий Пономарев в социальных сетях даже запустил опрос, чтобы узнать у горожан, где бы они хотели видеть мониторы в первую очередь и какую информацию хотели бы на них видеть.

- Модель стандартная – мы показываем время прихода и местоположение транспорта и перемежаем это с показом рекламы и полезной информации. Из отличий – мы не располагаем мониторы непосредственно на остановке, а размещаем их в витринах торговых точек так, чтобы монитор был виден с остановки. Этим мы решаем систему вандализма, подогрева мониторов в зимнее время и ряд других технических проблем, - объясняет Геннадий Пономарев.

Напомним, в Воронеже уже несколько раз пытались установить подобные табло, однако предыдущие попытки закончились провалом. Однако в компании «Вистар» уверяют, что готовы учесть все ошибки. В то же время власти города занимаются размещением умных остановок, хотя пока этот процесс идет достаточно размеренно.