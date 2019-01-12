В Воронеже на остановках вновь могут появиться табло со временем прибытия автобусов
Воронежская компания «Вистар» попытается реализовать проект размещения на городских остановках общественного транспорта табло со временем прихода транспорта. Директор компании Геннадий Пономарев в социальных сетях даже запустил опрос, чтобы узнать у горожан, где бы они хотели видеть мониторы в первую очередь и какую информацию хотели бы на них видеть.
- Модель стандартная – мы показываем время прихода и местоположение транспорта и перемежаем это с показом рекламы и полезной информации. Из отличий – мы не располагаем мониторы непосредственно на остановке, а размещаем их в витринах торговых точек так, чтобы монитор был виден с остановки. Этим мы решаем систему вандализма, подогрева мониторов в зимнее время и ряд других технических проблем, - объясняет Геннадий Пономарев.
Напомним, в Воронеже уже несколько раз пытались установить подобные табло, однако предыдущие попытки закончились провалом. Однако в компании «Вистар» уверяют, что готовы учесть все ошибки. В то же время власти города занимаются размещением умных остановок, хотя пока этот процесс идет достаточно размеренно.