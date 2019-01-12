Воронежский маслозавод выставили на торги за 2,3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 18:17 2019-01-12T18:17:48+03:00

Изменить размер текста: A A

11 января был выставлен на торги завод растительных масел «Эртильский» . Аукцион в открытом виде продлится с 14 января по 18 февраля. Все движимое и недвижимое имущество предприятия, которое сейчас находится в залоге у АО «Российский сельскохозяйственный банк», оценено в 2 млрд 314 млн рублей.

Имущество завода представляет собой сами здания от складов и цехов до административного корпуса и водонапорной башни. Новому владельцу достанутся и соответствующие земельные участки, а также 48 автомобилей и различное оборудование в количестве 889 штук.

Напомним, в конце 2018 года сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 58-летнего бывшего гендиректора маслозавода. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и по ч.1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита». Финансовые махинации, вменяемые в вину экс-руководителю, вскрыли оперативники регионального УФСБ и ГУ МВД.