2019-01-12T18:17:48+03:00
Общество

Воронежский маслозавод выставили на торги за 2,3 млрд рублей

Покупатель может стать известен уже 18 февраля
Олег ИВАНОВ
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11 января был выставлен на торги завод растительных масел «Эртильский» . Аукцион в открытом виде продлится с 14 января по 18 февраля. Все движимое и недвижимое имущество предприятия, которое сейчас находится в залоге у АО «Российский сельскохозяйственный банк», оценено в 2 млрд 314 млн рублей.

Имущество завода представляет собой сами здания от складов и цехов до административного корпуса и водонапорной башни. Новому владельцу достанутся и соответствующие земельные участки, а также 48 автомобилей и различное оборудование в количестве 889 штук.

Напомним, в конце 2018 года сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 58-летнего бывшего гендиректора маслозавода. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и по ч.1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита». Финансовые махинации, вменяемые в вину экс-руководителю, вскрыли оперативники регионального УФСБ и ГУ МВД.

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