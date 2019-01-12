Большинство воронежцев уверено, что американские политики плохо влияют на положение в мире

СЕГОДНЯ 18:03 2019-01-12T18:03:13+03:00

В целом в нашем городе сохраняется нейтральное отношение к США

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«Америка» - что в этом слове для сердца русского слилось? Выяснить это решили специалисты института общественного мнения «Квалитас». В очередной раз они обратились к воронежцам с вопросом: «Вы относитесь к Америке хорошо, плохо или безразлично?»

Наибольшее количество голосов собрал нейтральный вариант ответа - 48% горожан ответили, что в целом безразлично относятся к США. Далее мнения разделились практически поровну: 28% по каким-либо причинам плохо относятся к этой стране, а еще 22% наоборот хорошо думают о заокеанской державе.

Интересно, что именно среди пожилых людей возрастает уровень негативных эмоций, а вот те же студенты более положительно смотрят на США.

Интересно, что 15 лет назад больше воронежцев имели хорошее мнение об Америке - 27%. Видимо, они перешли в сторону нейтралитета.

Кроме того, воронежцев попросили в целом охарактеризовать роль США в современном мире. Так, 77% респондентов заявили, что американские политики отрицательно влияют на общемировое положение. И только 12% воронежцев видят положительные моменты.