ВГУ вошел в 20 лучших российских классических университетов по качеству приема
Высшая школа экономики опубликовала результаты мониторинга вузов по качеству приема в 2018 году. Эксперты проанализировали итоги зачисления на очные программы бакалавриата и специалитета. Всего в мониторинг вошли 682 российских вуза, среди которых 113 классических университета. В числе классических университетов ВГУ занимает 16 место.
Качество приема оценивали по среднему баллу ЕГЭ, полученному студентами, зачисленными на первый курс. Результаты победителей и призеров олимпиад школьников, которых вузы зачислили без вступительных испытаний, засчитываются как 100 баллов.
Средние баллы ЕГЭ были рассчитаны для каждого вуза в целом и по всем укрупненным группам направлений подготовки.