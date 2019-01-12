ВГУ вошел в 20 лучших российских классических университетов по качеству приема

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-12T16:52:29+03:00

Средние баллы ЕГЭ были рассчитаны для каждого вуза в целом и по всем укрупненным группам направлений подготовки Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Это значит, что в университет стремятся выпускники школ с высокими баллами ЕГЭ

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Высшая школа экономики опубликовала результаты мониторинга вузов по качеству приема в 2018 году. Эксперты проанализировали итоги зачисления на очные программы бакалавриата и специалитета. Всего в мониторинг вошли 682 российских вуза, среди которых 113 классических университета. В числе классических университетов ВГУ занимает 16 место.

Качество приема оценивали по среднему баллу ЕГЭ, полученному студентами, зачисленными на первый курс. Результаты победителей и призеров олимпиад школьников, которых вузы зачислили без вступительных испытаний, засчитываются как 100 баллов.

Средние баллы ЕГЭ были рассчитаны для каждого вуза в целом и по всем укрупненным группам направлений подготовки.