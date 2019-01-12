В Нововоронеже легковушка вылетела с дороги в кювет
Доставать ее пришлось с помощью грузовика
Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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В Нововоронеже инспекторы ДПС на днях помогли выбраться из снежного плена водителю автомобиля «ВАЗ-2112». Отечественная легковушка просто съехала в кювет дороги.
Водитель рассказал полицейским, что его занесло на скользкой дороге, и он съехал за обочину. Сам мужчина не пострадал и его автомобиль не был поврежден. Однако выбраться собственными силами хозяин «двенадцатой» никак не мог.
Инспекторы ДПС остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль. Подцепив легковую машину к грузовику, общими усилиями удалось освободить «ВАЗ» из ловушки. Водитель поблагодарил инспекторов за оказанную оперативную помощь.