В Нововоронеже легковушка вылетела с дороги в кювет

СЕГОДНЯ 15:55 2019-01-12T15:55:23+03:00

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В Нововоронеже инспекторы ДПС на днях помогли выбраться из снежного плена водителю автомобиля «ВАЗ-2112». Отечественная легковушка просто съехала в кювет дороги.

Водитель рассказал полицейским, что его занесло на скользкой дороге, и он съехал за обочину. Сам мужчина не пострадал и его автомобиль не был поврежден. Однако выбраться собственными силами хозяин «двенадцатой» никак не мог.

Инспекторы ДПС остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль. Подцепив легковую машину к грузовику, общими усилиями удалось освободить «ВАЗ» из ловушки. Водитель поблагодарил инспекторов за оказанную оперативную помощь.