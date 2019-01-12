2019-01-12T15:05:45+03:00
Общество

Воронежцы: «На платных парковках начали чистить от снега автономера нарушителей»

Такая «уборка» может обернуться штрафом для тех, кто привык не платить за стоянку
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
С 9 января вновь нужно платить за парковку в центре городаС 9 января вновь нужно платить за парковку в центре городаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

- Это уже наглость и не законно! - заявила в социальных сетях жительница Воронежа Светлана. Так она отреагировала на то, что люди, которые фиксируют на фото и видео нарушителей на платных парковках в центре города, стали щетками чистить номера автомобилей.

Вероятно, Светлана одна из тех, кто с помощью снега прикрывал номер автомобиля, чтобы не платить за стоянку в центре Воронежа. Теперь же такая хитрость может обернуться не экономией, а штрафом.

Примечательно, что большинство воронежцев иронично отреагировали на реплику девушки и призвали ее саму чистить номер своего автомобиля.

Напомним, что в Воронеже готовят радикальную модернизацию платных парковок.

Что же касается того, что службы следящие за платной парковкой лучше чистят номера автомобилей нарушителей, чем сами места стоянки, то концессионер платных парковок пригрозил штрафом коммунальщикам, не выполняющим свои обязанности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВГУ вошел в 20 лучших российских классических университетов по качеству приема
В Нововоронеже легковушка вылетела с дороги в кювет
20-летний воронежец, работавший «закладчиком» наркотиков, на пять лет отправился за решетку
Водитель воронежской маршрутки поставил терминал для оплаты у своих ног
В Воронеже вооруженный камнем мужчина обокрал магазин
На водителя «ВАЗа», устроившего ДТП под Воронежем, завели уголовное дело
Экономные «невозвратные» билеты начнут тестировать на поездах направления Москва - Воронеж
В Воронежской области водитель фуры насмерть сбил пешехода
Воронежцам в Старый Новый год споют золотые хиты
В Воронежской области открыли четыре животноводческих предприятия
По требованию жилинспекции воронежская УК залатала дыры в крыше многоэтажки
Сотрудники ветслужбы задержали на границе Воронежской области 18,2 кг запрещенной продукции