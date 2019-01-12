Воронежцы: «На платных парковках начали чистить от снега автономера нарушителей»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-12T15:05:45+03:00

С 9 января вновь нужно платить за парковку в центре города Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Такая «уборка» может обернуться штрафом для тех, кто привык не платить за стоянку

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- Это уже наглость и не законно! - заявила в социальных сетях жительница Воронежа Светлана. Так она отреагировала на то, что люди, которые фиксируют на фото и видео нарушителей на платных парковках в центре города, стали щетками чистить номера автомобилей.

Вероятно, Светлана одна из тех, кто с помощью снега прикрывал номер автомобиля, чтобы не платить за стоянку в центре Воронежа. Теперь же такая хитрость может обернуться не экономией, а штрафом.

Примечательно, что большинство воронежцев иронично отреагировали на реплику девушки и призвали ее саму чистить номер своего автомобиля.

Напомним, что в Воронеже готовят радикальную модернизацию платных парковок.

Что же касается того, что службы следящие за платной парковкой лучше чистят номера автомобилей нарушителей, чем сами места стоянки, то концессионер платных парковок пригрозил штрафом коммунальщикам, не выполняющим свои обязанности.