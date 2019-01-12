20-летний воронежец, работавший «закладчиком» наркотиков, на пять лет отправился за решетку

СЕГОДНЯ 14:41 2019-01-12T14:41:41+03:00

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В апреле 2018 года 20-летний воронежец был задержан оперативниками регионального УНК ГУ МВД. Парня поймали с поличным, когда он мастерил очередной тайник с наркотиками на улице Олеко Дундича.

Оказалось, что только с собой у юноши было 75 свертков, в которых лежало около 100 граммов синтетического наркотика. «Товар» был расфасован и приготовлен к сбыту.

Конечно, этот юный воронежец был лишь мелкой шестеренкой, которой управляли «неустановленные лица».

Молодой человек нашел работу «закладчика». Он получал наркотики, хранил их у себя дома, после чего расфасовывал их и доставлял в тайные места. За каждую закладку парень получал на банковскую карту смешные 250 рублей.

- Было обнаружено 12 тайников в городе Бутурлиновка, в каждом из которых было примерно по 0,8 грамма так называемой «соли». По улице Маршака в Воронеже было обнаружено еще 10 свертков и кроме того полицейскими было изъято из тайников расположенных на Бульваре Пионеров еще 3 свертка с марихуаной, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

«Закладчик» полностью признал свою вину. Суд отправил его на 5 лет в колонию строгого режима.