2019-01-12T14:41:41+03:00
Происшествия

20-летний воронежец, работавший «закладчиком» наркотиков, на пять лет отправился за решетку

Его поймали с поличным
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В апреле 2018 года 20-летний воронежец был задержан оперативниками регионального УНК ГУ МВД. Парня поймали с поличным, когда он мастерил очередной тайник с наркотиками на улице Олеко Дундича.

Оказалось, что только с собой у юноши было 75 свертков, в которых лежало около 100 граммов синтетического наркотика. «Товар» был расфасован и приготовлен к сбыту.

Конечно, этот юный воронежец был лишь мелкой шестеренкой, которой управляли «неустановленные лица».

Молодой человек нашел работу «закладчика». Он получал наркотики, хранил их у себя дома, после чего расфасовывал их и доставлял в тайные места. За каждую закладку парень получал на банковскую карту смешные 250 рублей.

- Было обнаружено 12 тайников в городе Бутурлиновка, в каждом из которых было примерно по 0,8 грамма так называемой «соли». По улице Маршака в Воронеже было обнаружено еще 10 свертков и кроме того полицейскими было изъято из тайников расположенных на Бульваре Пионеров еще 3 свертка с марихуаной, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

«Закладчик» полностью признал свою вину. Суд отправил его на 5 лет в колонию строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВГУ вошел в 20 лучших российских классических университетов по качеству приема
В Нововоронеже легковушка вылетела с дороги в кювет
Воронежцы: «На платных парковках начали чистить от снега автономера нарушителей»
Водитель воронежской маршрутки поставил терминал для оплаты у своих ног
В Воронеже вооруженный камнем мужчина обокрал магазин
На водителя «ВАЗа», устроившего ДТП под Воронежем, завели уголовное дело
Экономные «невозвратные» билеты начнут тестировать на поездах направления Москва - Воронеж
В Воронежской области водитель фуры насмерть сбил пешехода
Воронежцам в Старый Новый год споют золотые хиты
В Воронежской области открыли четыре животноводческих предприятия
По требованию жилинспекции воронежская УК залатала дыры в крыше многоэтажки
Сотрудники ветслужбы задержали на границе Воронежской области 18,2 кг запрещенной продукции