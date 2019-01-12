2019-01-12T13:52:23+03:00
Общество

Водитель воронежской маршрутки поставил терминал для оплаты у своих ног

Горожане недоумевают, почему им нужно «кланяться», чтобы заплатить
Олег ИВАНОВ
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Фото: соцсети "Типичный Воронеж"Фото: соцсети "Типичный Воронеж"
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В социальных сетях воронежцы опубликовали очередное фото с необычным место нахождения терминала для оплаты проезда. Находчивый водитель почему-то запихнул его к себе под ноги. Горожане ужу высмеяли такое поведение: «Хочешь заплатить картой? Кланяйся в ноги, холоп!»

Конечно, были и те жители Воронежа, кто вступился за водителя, оправдывая такое месторасположение терминала тем, что в маршрутка просто зачастую невозможно создать безопасное и удобное место для установки техники. Хотя такая аргументация скорее похоже на неуклюжее оправдание.

С появлением нового способа оплаты проезда водители воронежских маршруток прятали терминалы оплаты уже и под сиденьем, и под шапками.

Администрация городского округа просит воронежцев об отказе водителя предоставить терминал для безналичной оплаты сообщать по телефону: 228-37-82. Если же водитель ссылается на технические проблемы с устройством (не работает и т.д.) – нужно сообщать в АО «Газпромбанк» по телефону: 8-951-856-00-05. По обоим телефонам нужно назвать регистрационный номер автобуса и номер маршрута.

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