В Воронеже вооруженный камнем мужчина обокрал магазин

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-12T12:58:15+03:00

Теперь налетчику грозит до 10 лет тюрьмы

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Около часа ночи 7 января в магазина на улице Моисеева зашел 31-летний воронежец. Мужчина попросил продать ему две бутылки алкоголя и пачку сигарет. Но когда 38-летняя продавец сложила товар в пакет и назвала сумму, в ответ «покупатель» достал из кармана куртки камень и замахнулся. Мужчина забрал пакет и ушел.

Ранее мужчина судим никогда не был. Трудно сказать, что же толкнуло его на преступление. Полицейские по записям с камер видеонаблюдения установили личность нападавшего. Мужчина был задержан и доставлен в отдел.

- В настоящее время подозреваемый задержан и находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Теперь налетчику грозит до 10 лет тюрьмы.