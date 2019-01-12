2019-01-12T12:58:15+03:00
Происшествия

В Воронеже вооруженный камнем мужчина обокрал магазин

Теперь налетчику грозит до 10 лет тюрьмы
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Около часа ночи 7 января в магазина на улице Моисеева зашел 31-летний воронежец. Мужчина попросил продать ему две бутылки алкоголя и пачку сигарет. Но когда 38-летняя продавец сложила товар в пакет и назвала сумму, в ответ «покупатель» достал из кармана куртки камень и замахнулся. Мужчина забрал пакет и ушел.

Ранее мужчина судим никогда не был. Трудно сказать, что же толкнуло его на преступление. Полицейские по записям с камер видеонаблюдения установили личность нападавшего. Мужчина был задержан и доставлен в отдел.

- В настоящее время подозреваемый задержан и находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Теперь налетчику грозит до 10 лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВГУ вошел в 20 лучших российских классических университетов по качеству приема
В Нововоронеже легковушка вылетела с дороги в кювет
Воронежцы: «На платных парковках начали чистить от снега автономера нарушителей»
20-летний воронежец, работавший «закладчиком» наркотиков, на пять лет отправился за решетку
Водитель воронежской маршрутки поставил терминал для оплаты у своих ног
На водителя «ВАЗа», устроившего ДТП под Воронежем, завели уголовное дело
Экономные «невозвратные» билеты начнут тестировать на поездах направления Москва - Воронеж
В Воронежской области водитель фуры насмерть сбил пешехода
Воронежцам в Старый Новый год споют золотые хиты
В Воронежской области открыли четыре животноводческих предприятия
По требованию жилинспекции воронежская УК залатала дыры в крыше многоэтажки
Сотрудники ветслужбы задержали на границе Воронежской области 18,2 кг запрещенной продукции