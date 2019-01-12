2019-01-12T12:59:30+03:00
Происшествия

На водителя «ВАЗа», устроившего ДТП под Воронежем, завели уголовное дело

В аварии погибли две пассажирки отечественной легковушки
Олег ИВАНОВ
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Суд может отправить мужчину за решеткуСуд может отправить мужчину за решеткуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Возбуждено уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Семилукского района, по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

10 января, по предварительной версии, именно 66-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, и врезался в микроавтобус «Фольксваген Крафт».

В результате ДТП две пассажирки «ВАЗ-2104», жительницы Семилукского района 43 и 48 лет, скончались на месте до приезда скорой помощи.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-2104» и пассажир микроавтобуса, 19-летняя жительница Белгородской области, с полученными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщали в ГУ МВД по Воронежской области.

По делу назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Опрошены очевидцы ДТП. Транспортные средства осмотрены на предмет технической исправности и приобщены к материалам уголовного дела, как вещественное доказательство.

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