На водителя «ВАЗа», устроившего ДТП под Воронежем, завели уголовное дело
Возбуждено уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Семилукского района, по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
10 января, по предварительной версии, именно 66-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, и врезался в микроавтобус «Фольксваген Крафт».
В результате ДТП две пассажирки «ВАЗ-2104», жительницы Семилукского района 43 и 48 лет, скончались на месте до приезда скорой помощи.
- Водитель автомобиля «ВАЗ-2104» и пассажир микроавтобуса, 19-летняя жительница Белгородской области, с полученными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщали в ГУ МВД по Воронежской области.
По делу назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Опрошены очевидцы ДТП. Транспортные средства осмотрены на предмет технической исправности и приобщены к материалам уголовного дела, как вещественное доказательство.