2019-01-12T11:04:23+03:00
Общество

Экономные «невозвратные» билеты начнут тестировать на поездах направления Москва - Воронеж

Купить их можно будет уже в конце этого месяца
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 20 января АО «Федеральная пассажирская компания» предложит пассажирам воспользоваться специальным «невозвратным» тарифомС 20 января АО «Федеральная пассажирская компания» предложит пассажирам воспользоваться специальным «невозвратным» тарифомФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 20 января АО «Федеральная пассажирская компания» предложит пассажирам воспользоваться специальным «невозвратным» тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения. Дело в том, что стоимость поездки по «невозвратному» билету будет ниже, чем по «возвратному».

- Введение «невозвратных» билетов позволит сэкономить от 5 до 20% от цены билета. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки, - сообщили в пресс-центре ОАО «РЖД»

Планировалось, что «невозвратные» билеты будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах, а впоследствии - распространены на другие поезда. Накануне в корпоративном издании РЖД «Гудок» сообщили, что в пилотном режиме купить новые билеты можно будет на направления Москва - Воронеж и Москва - Ижевск.

Так что у воронежцев появился шанс одними из первых сэкономить на железнодорожных билетах. Только помните, что «невозвратными» они называются не спроста. Деньги за такой билет можно получить в исключительных случаях: в связи с болезнью пассажира или травмированием, при внезапной болезни родственника, путешествующего с пассажиром, или смерти члена семьи. Что важно причину, по которой вы хотите вернуть деньги, нужно подкрепить соответствующими документами.

Если же произойдет отмена или задержка поезда, то здесь вам уже должны вернуть всю сумму без каких-либо вопросов.

Оформить возврат денег можно в кассе железнодорожной станции не позднее чем через пять дней с момента отправления поезда.

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