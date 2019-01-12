В Воронежской области водитель фуры насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-12T10:30:37+03:00

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 185 ДТП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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11 января примерно в 20:50 у одного из домов по улице Пролетарская в селе Подгорное Россошанского района насмерть сбили пешехода. 56-летний житель Краснодарского края, водитель грузового автомобиля «Интернационал 9800», вероятно, не заметил 33-летнего местного жителя и сбил его.

- От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 185 ДТП, из них в областном центре – 124, на федеральных дорогах – 12, в районах области – 49. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек и 2 погибли.