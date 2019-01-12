Воронежцам в Старый Новый год споют золотые хиты
Концерт пройдет в театре оперы и балета
Алексей Тюхин.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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13 января Воронежский театр оперы и балета приглашает на концерт «Золотые хиты. Старый Новый год». В этот раз программа эстрадного проекта, придуманного больше года назад солистом Алексеем Тюхиным, пройдет на большой сцене.
Каждый раз участники проекта, ведущие солисты театра Марина Безбородова, Светлана Дюдина, Алексей Тюхин и Федор Костюков радуют зрителей новыми вариациями «старых песен о главном».В этот раз в гала-концерте в двух отделениях воронежцы услышат лучшие шлягеры.
Концерт пройдет 13 января в 19.00 (6+).