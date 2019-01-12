2019-01-12T09:43:14+03:00
Звезды

Воронежцам в Старый Новый год споют золотые хиты

Концерт пройдет в театре оперы и балета
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Алексей Тюхин.Алексей Тюхин.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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13 января Воронежский театр оперы и балета приглашает на концерт «Золотые хиты. Старый Новый год». В этот раз программа эстрадного проекта, придуманного больше года назад солистом Алексеем Тюхиным, пройдет на большой сцене.

Каждый раз участники проекта, ведущие солисты театра Марина Безбородова, Светлана Дюдина, Алексей Тюхин и Федор Костюков радуют зрителей новыми вариациями «старых песен о главном».В этот раз в гала-концерте в двух отделениях воронежцы услышат лучшие шлягеры.

Концерт пройдет 13 января в 19.00 (6+).

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