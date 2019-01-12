В Воронежской области открыли четыре животноводческих предприятия

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-12T10:14:29+03:00

Все они рассчитаны более чем на 11 тысяч коров и на 17 тысяч молодняка

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Запуск сразу четырех молочных комплексов ООО «ЭкоНиваАгро» состоялся 11 января во время визита губернатора Александра Гусева.

В селе Коршево Бобровского района был открыт комплекс КРС на 2800 коров с площадкой для выращивания молодняка молочных пород на 3800 голов. В состав комплекса входит доильно-молочный блок типа «Карусель» на 72 места с возможностью производства 65 тонн молока в сутки.

Непосредственно в Боброве был также дан старт работе животноводческого комплекса на 2800 коров с площадкой для выращивания молодняка на 4 230 голов.

Запуск же КРС «Добрино» и КРС «Бодеевка» прошел в Лискинском районе. Первый животноводческий комплекс рассчитан на 2800 коров с площадкой для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3820 голов, второй – на 2800 коров с площадкой для выращивания молодняка на 5200 голов.

При этом как минимум четыре молочных комплекса других компаний также заработают в Воронежской области в этом году, и в 2020 году.